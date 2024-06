Stefan Berger (CDU) wieder im Europaparlament „Die Perspektive des Niederrheins ist mir wichtig“

Am späten Sonntagabend überreichte der Vorsitzende der CDU im Kreis Viersen, Marcus Optendrenk, Stefan Bergers Ehefrau Verena schon mal einen Blumenstrauß. Da war man sich bei der CDU im Kreis Viersen schon sehr sicher, dass Stefan Berger, der auf Listenplatz 6 der NRW-CDU stand, erneut den Sprung ins Europaparlament geschafft hatte. Am frühen Montagmorgen, kurz vor 6 Uhr, bekam Berger die offizielle Nachricht, dass er auch weiterhin dem Europaparlament angehören wird. „Ich war schon optimistisch“, sagt er am Montag, „aber seien wir ehrlich: Wer vor so einer Wahl steht, der schläft nicht ruhig. Natürlich ist man unter Spannung.“