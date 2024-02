CDU-Politiker aus Schwalmtal Stefan Berger auf Listenplatz 6 für Europawahl

Bereits bei seiner ersten Kandidatur fürs EU-Parlament war der Schwalmtaler auf Listenplatz 6 gewählt worden. Seine Wahl ins EU-Parlament geriet 2019 zur Nervenprobe. Weil die CDU starke Verluste einfuhr, stand lange nicht fest, ob Berger es tatsächlich ins Parlament schaffen würde. Erst um 4.23 Uhr am Montagmorgen erhielt er die Gewissheit, dass er Mitglied werden würde. In diesem Jahr wird am 24. Juli das neue Europaparlament gewählt.