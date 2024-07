Autoverkehr im Kreis Viersen Staugefahr zu Ferienbeginn auf A61 und A57

Der ADAC in NRW erwartet zum Start der Sommerferien volle Autobahnen in NRW. Besonders am Freitagnachmittag müssen Berufspendler und Urlauber viel Geduld aufbringen. „Wer sich sofort nach der Arbeit mit dem Auto in Richtung Nord- und Ostseeküste, Niederlande oder südliche Urlaubsländer auf den Weg macht, landet erst mal im Stau“, prognostiziert ADAC Verkehrsexperte Roman Suthold. Hauptursache dafür sei der Berufsverkehr. Gleich zwei besonders betroffene Autobahnen führen durch den Kreis Viersen. So rechnet der ADAC mit Staus auf der A61 im Abschnitt Nettetal-Mönchengladbach-Koblenz sowie auf der A57 im Bereich Köln-Krefeld-Kleve.