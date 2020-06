Testphase an drei Standorten : Kreis Viersen baut eigenes Funknetz auf

Kreis Viersen Auf einem Bauernhof in Niederkrüchten, im Niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath und beim Viersener Abfallbetrieb startet bald die Pilotphase. Über ein Funkwellen-Trägernetz sollen die Daten auch im Außenbereich innerhalb von Sekunden versendet werden.

Ab der zweiten Jahreshälfte baut der Kreis Viersen ein eigenes Funknetz für die Region auf. Viele kleine Datenpakete sollen so schnell kabellos übertragen werden. Der Kreis plant zunächst eine Testphase an drei Standorten, in Viersen, Niederkrüchten und Grefrath. Landrat Andreas Coenen (CDU) erläutert: „Der aktuelle Glasfaserausbau ist der erste Schritt, um die Digitalisierung im Kreis flächendeckend voranzutreiben. Der Bedarf an schnellem Internet endet aber nicht an der Haustür – deshalb brauchen wir eine Infrastruktur, die einen Datentransfer auch außerhalb von Wohn- und Geschäftsstandorten möglich macht. Ein Funknetz schafft genau das.“