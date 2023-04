Was tun, wenn Handys und Telefone ausfallen? Rettungskräfte im Kreis Viersen üben für den Ernstfall

Kein Handy, kein Festnetztelefon, kein Internet. Wenn der Strom über längere Zeit ausfallen sollte, ist alles weg. Wer dann jemanden erreichen will, muss zu Fuß gehen oder sich aufs Rad schwingen. Ob er mit dem Auto fahren kann, hängt davon ab, ob es noch genügend Sprit gibt. Dass solch ein Szenario über Tage anhält, Menschen nicht wissen, wie sie Angehörige, aber auch einen Arzt oder die Feuerwehr erreichen können, mag man sich so recht gar nicht vorstellen. Und doch: Beim Kreis Viersen und in den neun Städten und Gemeinden im Kreis macht man sich seit Längerem sehr viele Gedanken dazu.