Stadtradeln im Kreis Viersen Wird der Kilometerrekord aus dem Vorjahr geknackt?

Im vergangenen Jahr haben im Kreis Viersen fast 4000 Menschen an der Aktion teilgenommen und dabei insgesamt 833.000 Kilometer zurückgelegt. „Dieses, vor allem auf die gefahrenen Kilometer bezogene Rekordergebnis, möchten wir dieses Jahr nach Möglichkeit überbieten“, sagt Landrat Andreas Coenen (CDU). „Dass sich Jahr für Jahr so viele Menschen beim Stadtradeln engagieren und somit ein starkes Zeichen für den Klimaschutz setzen, freut mich außerordentlich und zeigt eine positive Entwicklung in der Gesellschaft“, sagt Coenen. „Das Fahrradfahren ist eine einfache und effektive Möglichkeit, um etwas für das Klima und für die eigene Gesundheit zu tun. Gemeinsam mit allen Städten und Gemeinden des Kreises möchten wir das Fahrrad als Verkehrsmittel fördern.“