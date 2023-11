Kriminalität in Viersen Das Spezialteam gegen jugendliche Intensivstraftäter

Und was hat das unterm Strich gebracht? Bislang wurden 20 Kinder und Jugendliche im Kreis Viersen in die Initiative aufgenommen. Den noch sehr jungen Menschen soll geholfen werden, eine „Kurskorrektur“ vorzunehmen, hin zu einem straffreien Leben und gesellschaftlicher Teilhabe. Bei 15 von ihnen hätten sich die begangenen Straftaten reduziert, berichtet Polizeisprecher Wolfgang Goertz. „Fünf Teilnehmer sind seitdem gar nicht mehr straffällig geworden.“ Viele der Kinder und Jugendlichen in dem Projekt gingen wieder zur Schule, trieben Sport, hätten wieder Struktur in ihrem Alltag und eine Perspektive. Das seien beste Voraussetzungen für eine weiterhin positive Entwicklung und ein guter Grund, am Ball zu bleiben, so Goertz. „Unser Fazit: ,Kurve kriegen‘ ist in Viersen zu einem wert- und wirkungsvollen Bestandteil unserer polizeilichen Arbeit geworden.“