Unterwegs im Kreis Viersen Was machen diese Fahrzeuge bei uns?

So misst das Fahrzeug beispielsweise in Abständen von zehn Zentimetern in Fahrtrichtung das Höhen-Querprofil mit bis zu 33 Lasersonden. Durch simuliertes Auflegen einer „gleitenden Zwei-Meter-Messlatte“ wird die Spurrinnentiefe als Maß für die Schädigung der Straße gemessen. Die Querneigung der Straße wird ebenfalls gemessen. Daraus kann berechnet werden, ob in den Spurrinnen bei Regen Wasser stehen bleibt und somit die Gefahr von Aquaplaning besteht. Auch die 127 Kilometer Radweg werden von einer Essener Firma auf ähnliche Weise untersucht.