Parteitage am Samstag SPD und Grüne stellen sich im Kreis Viersen neu auf

Die Grünen im Kreis Viersen wollen sich personell neu aufstellen, die SPD strukturell. Der langjährige Vorsitzende des grünen Kreisverbands, Jürgen Heinen, stellt sich bei der Mitgliederversammlung am Samstag nicht mehr zur Wiederwahl, auch seine Stellvertreterin Maria Dittrich kandidiert nicht mehr. Beide waren vor acht Jahren erstmals an die Spitze des Kreisverbands gewählt worden. Mögliche Nachfolger haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen.