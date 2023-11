Parteitag SPD Kreis Viersen Kreis-SPD setzt auf bewährtes Führungspersonal

Es ist zurzeit nicht einfach für Sozialdemokraten, ihr eigenes Profil in den Stadt- und Gemeinderäten oder Kreistagen zur Geltung zu bringen. Das gilt auch für die SPD im Kreis Viersen. Nach der Kommunalwahl 2020 wurde die Partei vielerorts von den Grünen auf Platz drei der Rangliste der Fraktionen zurückgedrängt. Die CDU ist in der Regel seit Jahrzehnten die stärkste Kraft. Umso wichtiger ist den Sozialdemokraten die innerparteiliche Geschlossenheit. Diese demonstrierten die Delegierten am Samstag bei ihrem Kreisparteitag in Viersen.