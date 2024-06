Kreis Viersen SPD will Resolution zu Kitas

Eine Resolution der Kreis-SPD an die CDU/Bündnisgrüne-Landesregierung ist am Donnerstagabend im Kreisausschuss gescheitert. Im Mai hatte die Fraktion eine Abstimmung beantragt. In ihrer Forderung hieß es: Viele Familien gerieten ohne den notwendigen Kita-Platz in Not. Die Lage für Träger, Personal, Kinder und Eltern spitze sich zudem zu; Baumängel würden herrschen, das Geld dafür fehlen. Sachlich richtig, stimmten zwar Peter Fischer (CDU) und Jürgen Heinen (Bündnisgrüne) zu. Aber eine Resolution an die amtierende Landesregierung sei der falsche Weg. Gegen die fünf Stimmen von Kreis-SPD und Kreis-FDP wurde der Antrag auf eine Resolution abgewiesen.