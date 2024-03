Ausbildung im Kreis Viersen SPD beantragt Bau von Azubi-Wohnheimen

Die SPD-Fraktion im Kreistag, dass im Kreis Viersen zwei Wohnheime für Auszubildende errichtet werden. Mit dem Bau soll die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen beauftragt werden. Der entsprechende Antrag wurde in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses in den Kreistag vertagt, wo er am Donnerstag, 21. März, im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen oder abgelehnt werden soll. Die Sozialdemokraten haben auch schon genau Vorstellungen davon, in welchen Kommunen die Wohnheime entstehen sollen.