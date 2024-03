Nach Ausbruch in Krefeld Sorge wegen Hasenpest im Kreis Viersen

Um eine Ansteckung zu vermeiden, empfiehlt Pesch einige Vorsichtsmaßnahmen in freier Landschaft. „Wenn Hunde oder frei laufende Katzen durchs Gebüsch streichen, können sie mit dem Bakterium in Kontakt geraten. Bei Hunden wird es dann oft über die Schnauze auf den Menschen übertragen.“ So empfiehlt es sich, Hunde in einer Landschaft, die Lebensraum für Hasen ist, anzuleinen. Die Übertragung kann auch über Hasenkot an den Schuhen erfolgen.