Kreis Viersen So war der erste Raderlebnistag

Der Veranstalter des Raderlebnistages – die Niederrhein Tourismus – hatte im Vorfeld auf eine verstärkte digitale Ausrichtung hingewiesen. So wurden beispielsweise alle Routentipps als GPX-Tracks zum Download, aber auch zum Ausdrucken zur Verfügung gestellt. Allerdings gab es keine fertig gedruckten Routen mehr, die man im Vorfeld in den Bürgerbüros und Rathäusern hätte abholen können. Auch konnten erstmals keine Stempel mehr gesammelt werden. Stattdessen mussten sich die Teilnehmer für die Teilnahme am traditionellen Gewinnspiel online registrieren und konnten ihre Teilnahme an den Infopunkten über das Einscannen von QR-Codes per Smartphone nachweisen.