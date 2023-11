„Ein Funken Hoffnung“ 2023 im Kreis Viersen So geht es mit den Trecker-Demos weiter

„Die Resonanz war unglaublich. Die Kinder waren begeistert, manche Erwachsene waren zu Tränen gerührt.“ So erinnert sich Gregor Optendrenk (47), Landwirt im Nebenerwerb aus Grefrath, an die bisherigen Lichterfahrten durch das Kreisgebiet in den vergangenen drei Jahren. Für ihn als Mitglied der Landwirte-Lobbygruppe „Landwirtschaft sichert Versorgung“ (LSV) NRW ist wichtig: „Das ist keine Veranstaltung, sondern eine Versammlung und Demonstration.“ Denn hinter den leuchtenden Traktoren, die Kinder vor Freude strahlen ließen und hunderte Zuschauer erfreut haben, stecke eine politische Botschaft. So soll es in diesem Jahr mit der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ weiter gehen.