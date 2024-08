AOK-Gesundheitsreport 2024 Kreis Viersen Sind Männer wirklich Vorsorgemuffel?

In den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen gibt es deutliche Unterschiede in der ärztlichen Versorgung. Das zeigt der AOK-Gesundheitsreport 2024. Jeder fünfte Einwohner des Kreises ist bei der Krankenkasse versichert. Entsprechend relevant sind die Ergebnisse der Analyse. Repräsentativ sind die Zahlen im Gesundheitsreport aber nicht – so hat die AOK beispielsweise einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Bürgergeldempfängern.