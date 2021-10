Landrat Andreas Coenen : Kreis Viersen sieht sich gut gewappnet für nächste Corona-Welle

Kreis Viersen Landrat Andreas Coenen (CDU) sieht den Kreis mit Blick auf die zu erwartende Pandemie-Entwicklung in Herbst und Winter gut gewappnet. „Der Pandemie-Verlauf wird den Kreis im Herbst und Winter erneut vor große Herausforderungen stellen“, sagte Coenen.

„Dafür sind wir gewappnet. Wir werden uns, wie schon in den vielen vergangenen Pandemie-Monaten, hochflexibel an die Lage anpassen. Das betrifft die Personalausstattung, unsere Einsätze mit mobilen Impfteams wie auch die Umsetzung von Hygienemaßnahmen von Bund und Ländern.“ Der Landrat zog eine positive Zwischenbilanz über die Pandemiebekämpfung durch den Kreis: „Wir sind stets entschlossen, aber auch immer mit Augenmaß vorgegangen. Damit haben wir Schlimmeres verhindert.“ So habe der Kreis stets darauf geachtet, nur so viele Personen wie nötig, aber so wenige wie möglich in die häusliche Quarantäne abzusondern. Jede Quarantäneentscheidung sei im Rahmen einer Einzelfallanalyse durchs Gesundheitsamt erfolgt.