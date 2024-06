Brandstifter im Kreis Viersen Ein halbes Dutzend Brände hält Feuerwehren auf Trab

Besonders viel hatte die Viersener Feuerwehr zu tun. Gegen 0.20 Uhr wurde sie zu einem Parkplatz an der Goetersstraße gerufen, wo die Feuerwehr einen in Brand gesetzten Restmüll-Container löschte. Noch an dieser Einsatzstelle erfuhren die Einsatzkräfte vom Brand zweier weiterer Mülleimer, die an einer Laterne an der Diergardtstraße angebracht waren. Dort stieß das Streifenteam der Polizei auf den 33-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der laut einer Polizeisprecherin „zunächst widersprüchliche Aussagen machte, dann aber die Taten einräumte“.