Kostenpflichtiger Inhalt: Weniger Rückstände im Abwasser : Schwalmtalwerke rüsten Kläranlage für 4,6 Millionen Euro auf

Die Schwalmtalwerke wollen ihre Kläranlage aufrüsten: Für 4,6 Millionen Euro soll ab 2021 eine vierte reinigungsstufe gebaut werden. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Die Schwalmtalwerke planen eine vierte Reinigungsstufe für das Klärwerk am Kranenbach. Damit gehören sie zu den Vorreitern in NRW. Auch der Niersverband will ab 2023 bis zu 75 Millionen Euro in seine Nettetaler Anlage investieren.