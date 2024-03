ÖPNV am Dienstag und Mittwoch Schulbusse fahren trotz Verdi-Streiks

Bestreikt wird jedoch die NEW mobil und aktiv Viersen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, an beiden Streiktagen Teile ihres Linienverkehrs aufrecht erhalten zu können. Für viele Eltern wichtig: „Der freigestellte Schülerverkehr wird an beiden Tagen mit den vorhandenen Personalkapazitäten bedient“, kündigte eine Sprecherin an. Das Kundencenter der NEW im Stadthaus am Rathausmarkt hat an beiden Warnstreiktagen zu den regulären Zeiten geöffnet.