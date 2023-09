Zahngesundheit im Kreis Viersen Schüler erhalten jetzt auf Wunsch Fluoridlack

Für die Fluoridlackanwendung wird eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten benötigt, anders als für die nach Gesetz vorgesehenen Untersuchungen. Diese erhalten die Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Schulen zusammen mit einer detaillierten Information zur Fluoridanwendung, die fristgerecht an die Schule des Kindes zurückgegeben werden muss. Alle Kinder, die an einer Fluoridanwendung teilgenommen haben, erhalten einen Kurzbericht zur Vorlage in der Zahnarztpraxis, um die Abstimmung mit der zahnärztlichen Betreuung der Kinder zu gewährleisten.