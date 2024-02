Schulen aus dem Kreis Viersen Schimmel-Experimente bei „Jugend forscht“

Das große Versuchsmodell, mit dem sich Elia Walter, Mike Theinen und Kosmas Katsoranis in den vergangenen Monaten ausführlich beschäftigt haben, lässt die Jury am Stand der drei Jungs im Krefelder Seidenweberhaus staunen. Die Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule aus Viersen haben ein von einem Fluss umschlossenes Dorf geschaffen. „Wir haben einen Modellversuch zur Verminderung von Überschwemmungen nach Starkregen gestartet“, sagt Elia. Sie simulierten einen Starkregen über der Anlage und brachten einmal Steinwälle und einmal Sandsäcke an ihrem Modell zum Einsatz, um das in der Mitte liegende Dorf zu schützen. Das Ergebnis: Die Sandsäcke schützten am besten. Die Jury zeigt sich von den Ausführungen des Zwölfjährigen beeindruckt. Neben weiteren Fragen gibt es viel Lob zu hören, bevor die Jury zum nächsten Stand weitergeht.