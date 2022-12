Katastrophenschutz Kreis kauft Satellitentelefone für den Ernstfall

Mit den Satellitentelefonen soll die Einsatzfähigkeit des Kreises und seiner Städte und Gemeinden sowie die Kommunikation untereinander gewährleistet werden. Michael Fothen von der Kreisleitstelle übergab die Geräte nun an den Landrat sowie an Bevölkerungsschutzdezernent Jens Ernesti und Karl-Heinz-Wassong (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten und Sprecher der Bürgermeister im Kreis Viersen. Wassong berichtete: „Unsere Planungen für einen möglichen längeren Stromausfall sind mittlerweile weit vorangeschritten. In den Städten und Gemeinden sowie beim Kreis Viersen haben wir gemeinsam Konzepte entwickelt, die im Fall der Fälle sehr schnell umgesetzt werden können.“ Die Anschaffung der Satellitentelefone sei dabei ein wichtiger Baustein, „damit die geplanten Maßnahmen auch koordiniert werden können, wenn Festnetz und Mobilfunk ausfallen“.