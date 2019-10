Kreis Viersen : Sammler mit 14,3 Kilo Pilzen erwischt

Brüggen Der Kreis Viersen kontrolliert ab sofort häufiger in Naturschutzgebieten.

Fleißige Pilzsammler im Naturschutzgebiet Heidemoore und im Brüggener Depot konnten sich nicht an ihren Fundstücken freuen: Sie hatten im Naturschutzgebiet illegal gesammelt. Das fiel jetzt den Mitarbeitern des Kreises Viersen bei ihren Kontrollen auf. Eimer- und körbeweise beschlagnahmten sie die schwarz gesammelten Pilze. Die Sammler müssen nun mit Bußgeldern rechnen. Für die nächsten Tage plant der Kreis weitere Kontrollen in Naturschutzgebieten.

„Pilze zu sammeln, ist im Naturschutzgebiet komplett verboten“, erklärt Philippe Niebling, Sachbearbeiter des Kreises Viersen als untere Naturschutzbehörde. Lediglich außerhalb der geschützten Gebiete dürften Pilzsammler für den Eigenbedarf zugreifen. Dabei gehen Experten von einer Menge zwischen 700 Gramm bis einem Kilogramm pro Person aus. An einem Nachmittag in Brüggen griffen die Kreis-Mitarbeiter rund zwölf Menschen auf, die zu viele Pilze in ihren Eimern und Körben hatten. Ein besonders eifriger Sammler hatte 14,3 Kilogramm der hochwertigen Maronen-Röhrlinge geschnitten.