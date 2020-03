Corona im Kreis Viersen : Kreis richtet Not-Quarantäne-Zentrum ein

Info

Die Aufnahme Anfragen auf Aufnahme in die Not-Quarantäne-Einrichtung „Seidenhof“ können per E-Mail an fachdienst-pflege@kreis-viersen.de oder ans Bürgertelefon (02162 5019350) gerichtet werden. Auf der Internetseite des Kreises Viersen gibt es ein Kontaktformular.

www.kreis-viersen.de/corona

Die Einrichtung Eigentlich wollte die Korian-Gruppe im Frühjahr ihr „Zentrum für Betreuung und Pflege Seidenhof Nettetal“ in Lobberich an der Karl-Reulen-Straße 35 eröffnen, mit einer stationären Pflege für 80 Bewohner, betreutem Wohnen in 24 Appartements sowie zwölf Plätzen in der Tagespflege und eigenem ambulantem Dienst. Die Eröffnung wird nun wegen der Corona-Krise verschoben.

Das Unternehmen Die Korian-Gruppe unterhält 236 Pflegeeinrichtungen in Deutschland, davon 60 Seniorenheime mit Betreutem Wohnen und 35 Ambulante Dienste.