Feuerwehr im Kreis Viersen Das ist die neue Feuerschutzstelle

Die Kreisstelle für Feuerschutz hat eine neues Domizil. Von den alten, knappen Räumen an der Feuerwache in Dülken ist sie in das Gewerbegebiet Mackenstein gezogen. Und obwohl im gemieteten Objekt am Industriering 45 noch einige Bauarbeiten laufen, steht bereits jetzt fest, dass erneut gebaut werden wird.