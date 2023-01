Entscheidung zu Coenen Reaktionen auf das Urteil des OVG

Deutlich kritischer äußerte sich Udo Schiefner, Vorsitzender der SPD im Kreis Viersen. „Die Richter haben festgestellt, dass die Veröffentlichung der Vierseiten Anzeige eine Woche vor der Wahl, die der Landrat für selbstverständlich erachtet hat, gesetzwidrige Wahlwerbung war. Ein bisschen Selbstreflexion und Demut von Herrn Coenen wären meiner Meinung nach jetzt angebracht.“ Den Richterspruch nehme er so hin. „Wir werden aber in Partei und Fraktion noch einmal darüber beraten, wenn die Urteilsbegründung vorliegt.“ Erleichtert zeigte sich Schiefner, dass nun Rechtssicherheit vorliegt. „Wir Sozialdemokraten haben auch in den vergangenen Monaten vernünftig und sachlich gearbeitet. Das erwarten die Menschen auch von uns. Wir haben auch in 2023 Riesenprobleme zu lösen.“