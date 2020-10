Kostenpflichtiger Inhalt: Corona im Kreis Viersen : Heimbewohner sollen sich isolieren

Herbert Keufner, Leiter des Seniorenheims St. Laurentius in Niederkrüchten, begrüßt den Appell des Kreises Viersen. Mit neuen Bewohnern wird das Thema Isolierung im Zuge der Aufnahme besprochen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Der Kreis Viersen appelliert an neue Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen: Bis das Ergebnis ihres zweiten Corona-Tests vorliegt, sollen sie freiwillig in ihren Zimmern bleiben. Die Sorge vor neuen Corona-Fällen ist groß.