Vorfälle im Kreis Viersen Polizisten beleidigt, bespuckt, geschlagen und getreten

Bei zwei Einsätzen hatten Randalierer die Beamten körperlich attackiert. Am Freitag fuhren Streifenteams gegen 17.20 Uhr zum Kampweg in Viersen-Dülken, da ein dort wohnender Mann in seiner Wohnung randalierte und seinen Nachbarn drohte. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hielt der 29-jährige Viersener eine Glasflasche in der Hand und verhielt sich aggressiv und unkooperativ den Beamtinnen und Beamten gegenüber“, so die Polizeisprecherin. „Als er den mündlichen Aufforderungen nicht nachkam, musste der 29-Jährige fixiert werden.“ Dabei habe er nach den Einsatzkräften getreten und geschlagen — ohne sie zu treffen. „Auf dem Weg zum Streifenwagen bespuckte er die Streifenteams und versuchte weiter, sie zu treten.“ Der Viersener wurde in den Polizeigewahrsam gebracht, eine Blutprobe wurde angeordnet.