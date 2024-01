Trecker-Sternfahrt im Kreis Viersen 400 Bauern demonstrieren friedlich

Bei ihrer Demonstration forderten die Landwirte und die angeschlossenen Spediteure eine klare Linie, die eine planungssichere Zukunft möglich mache. Sie seien sich einig, dass das Fass der Auflagen, Einschränkungen und Vorschriften übergelaufen sei und eine Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr gegeben sei. „Es sind nicht nur unsere Ziele, für die wir heute demonstrieren. Es ist Grundlegendes in vielen Bereichen. Die Politik versagt. Die Belange der Bevölkerung werden nicht wahrgenommen“, sagte der Dülkener Landwirt Markus Fitzen. Die Landwirte wollten mit der Demonstration auf ihre aktuelle Situation aufmerksam machen, die die Wettbewerbsfähigkeit immer geringer werden lasse und damit die heimische Landwirtschaft vom Markt verdränge. Die geplante stufenweise Reduzierung der Agrardiesel-Subvention führe dazu. Freilich: In vielen direkten Nachbarländern Deutschlands wird der Agrardiesel deutlich höher besteuert als hierzulande: Landwirte in den Niederlanden, in Frankreich, in Polen und in Österreich zahlen mehr als 30 Cent pro Liter. Und laut Bauernverband stiegen die Durchschnittseinnahmen der Landwirte im Geschäftsjahr 2022/23 um 45 Prozent. Da kann kaum eine andere Branche mithalten.