Karneval 2024 in Viersen So zieht die Polizei Bilanz nach den Karnevalszügen

Bei dem großen Rosenmontagszug in Dülken erteilte die Polizei nach eigenen Angaben bis 19:30 Uhr 14 Platzverweise, nahm zwei Menschen in Gewahrsam und sieben Anzeigen auf. Es gab vier Anzeigen wegen Körperverletzung sowie jeweils eine wegen eines Drogendeliktes, Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, so die Polizei: Um einen Vergleich zum Vorjahr ziehen zu können, müsse man abwarten, wie die Feiern nach dem Zug am Abend verlaufen. Insgesamt haben circa 35.000 Menschen auf den Straßen von Dülken gefeiert nach Angaben von Stadt und Polizei. Das Deutsche Rote Kreuz hatte bis 19:30 Uhr 29 Einsätze. Überwiegend sei Alkohol der Grund gewesen, aber es habe auch Schnitt- und Kopfverletzungen gegeben, so Inke Titscher, Einsatzleitung DRK: „Heute ist kein Glasverbot und das merkt man.“