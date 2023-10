Schulweg-Kontrollen im Kreis Viersen Polizei greift fast hundert Mal ein

15 Mal Bußgeld und neun Briefe an Eltern: Das ist die Bilanz einer großen Kontrolle der Polizei im Kreis Viersen. Kontrolliert haben mehrere Einsatzteams am Donnerstag von 6 bis 14 Uhr im gesamten Kreisgebiet. Dabei ging es laut einem Polizeisprecher um Aufklärung und Kontrolle zu sicherem Rad- und Pedelecfahren. Dabei sei es um die Gefahr von Schulweg-Unfällen zwischen 7 und 8 Uhr gegangen. Wegen des trockenen, sonnigen Wetters sei das Verkehrsaufkommen groß gewesen, viele Schüler seien zum Unterricht geradelt. Dabei hätte manche Rad-Beleuchtung nicht genügt: In neun Fällen erhalten Eltern einen Brief mit dem Hinweis, den Nachwuchs zu sensibilisieren und auf ein sicheres Rad zu achten. 50 Mal griff die Polizei ein, etwa weil falsche Radwege genutzt wurden, das Licht fehlte, die Vorfahrt verletzt oder das Handy benutzt wurde.