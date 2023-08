iPads in Viersen, Nettetal und Brüggen gestohlen Polizei über Einbrecher: „Wie kann man nur so blöd sein?“

Kreis Viersen Unbekannte Einbrecher haben in den vergangenen Tagen bei mehreren Einbrüchen in Schulgebäude im Kreis Viersen Tablets gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag bei Facebook mit – und wandte sich direkt an die Diebe. „Es ist ungewöhnlich, dass wir uns direkt an Sie wenden… aber: Wie kann man nur so blöd sein?“, fängt das Schreiben der Polizei an.