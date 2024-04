Öffentliche Fahndung Polizei sucht 51-jährige Frau, die die LVR-Klinik Süchteln verließ

Die gesuchte Frau sollte nach Angaben der Polizei am Freitag, 12. April, „aufgrund einer Eigengefährdung“ in der Süchtelner LVR-Klinik aufgenommen werden. Gegen 17 Uhr habe sie dann aber die Aufnahmestation an der Johannisstraße verlassen. Wohin sie ging, ist nicht bekannt. Die Polizei suchte nach ihr, doch da die Fahndung ohne Erfolg blieb, veröffentlichten die Ermittler Samstagnacht ein Foto der 51-Jährigen und eine Personenbeschreibung: dunkelblond, schlank, 1,54 Meter groß, Augenfarbe blau, Bekleidung: hellblaue Jeanshose, blau-lila Daunenjacke, weißes T-Shirt, bunte Birkenstock, pinke Handtasche.