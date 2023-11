Im Kreis Viersen Polizei schützt Gedenken an die Pogromnacht

Kreis Viersen · An die Reichspogromnacht am 9. November 1938 wird im Kreis Viersen an mehreren Orten gedacht. Die Polizei will ein Auge auf die Veranstaltungen haben und für Sicherheit sorgen.

09.11.2023 , 05:30 Uhr

Auch die Synagoge in Dülken an der heutigen Martin-Luther-Straße wurde 1938 in Brand gesetzt. Foto: Postkartensammlung Pauly/Kreisarchiv

Die Veranstaltungen zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 werden im Kreis Viersen von der Polizei begleitet werden. „Wir werden bei den uns bekannten Veranstaltungen mit angemessenen Kräften zugegen sein“, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Allerdings seien möglicherweise nicht alle geplanten Gedenkaktionen auch der Polizei mitgeteilt worden. „Unsere täglich neu vorgenommenen Bewertungen beziehen sich also auf die Veranstaltungen, von denen wir Kenntnis haben“, so die Sprecherin. Die Polizei verweist auf ein Versprechen des NRW-Innenministers Herbert Reul. Dieser habe erklärt, die Polizei sei sich der geschichtlichen Verantwortung bewusst, die sich aus dem 9. November für die Sicherheit unserer jüdischen Mitmenschen, für Synagogen und andere jüdische Einrichtungen ergibt. Jüdisches Leben und Einrichtungen von Juden würden in NRW beschützt. In der Nacht des 9. Novembers 1938 hatten Nationalsozialisten im gesamten Deutschen Reich Synagogen zerstört und jüdische Bürger misshandelt und ermordet. Auch im heutigen Kreis Viersen wurden Synagogen zerstört.

(RP)