Drei Tatorte im Kreis Viersen Einbrecher stehlen Koffer und Kleidung

In Niederkrüchten ist am Donnerstag, 8. Februar, ein Haus an der Straße „Auf-dem-Stepken" zum Ziel von Einbrechern geworden. Augenscheinlich, so die Polizei, drangen sie zwischen 20 Uhr und 0 Uhr ein. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. In einem Haus an der Bebericher Straße in Viersen wurde ein Keller aufgebrochen. Dem Geschädigten zufolge muss es zwischen 12.30 Uhr und 23 Uhr passiert sein. Es wurden mindestens ein Koffer und Kleidung entwendet. Bei einem Einbruch in Amern am Kronenweg schlugen die Täter Glastüren ein.