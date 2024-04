Kreis Viersen Rolle rückwärts – Polizei bekommt wieder Kradstaffel

„Wir haben bei uns nicht die gleichen Verkehrsprobleme wie in den Großstädten, in denen ein wendiges Krad sehr sinnvoll ist“, erklärte eine Sprecherin der Kreispolizei Viersen damals zur Aufgabe der Kradstaffel. „Hinzu kommt, dass unsere Motorräder als Einzelstreife unterwegs sind. Die Eigensicherung ist daher nicht gegeben. Anders als in großen Städten, in denen die Distanzen kürzer sind, dauert es in einem Landkreis wie unserem unter Umständen lange, bis die Verstärkung der Kollegen eintrifft.“