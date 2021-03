Politik im Kreis Viersen : Kreis-Haushalt verabschiedet

Kreis Viersen Insgesamt sieht der Haushaltsplan für den Kreis Viersen Aufwendungen in Höhe von rund 406 Millionen Euro und Gesamterträge in Höhe von rund 403 Millionen Euro vor.

Wegen der Pandemie verzichteten die Fraktionsvorsitzenden darauf, ihre Haushaltsreden zu halten. Stattdessen äußerten sie sich schriftlich. Peter Fischer (CDU) gab unter anderem zu Protokoll: „Im Blick auf den Haushalt wird sichtbar, dass der Kreis Viersen in wichtige Projekte und Maßnahmen investieren kann. Zum Beispiel weiterhin in wichtige Maßnahmen des Klimaschutzes, aber auch in die Bildung und Digitalisierung sowohl in der Kreisverwaltung als auch draußen beim Breitband sowie in den Bevölkerungsschutz.“ Hans Joachim Kremser (SPD) erklärt unter anderem, einige Ansätze zu aktuellen Bautätigkeiten seien im Haushalt teilweise nicht nachvollziehbar, „so zum Beispiel die Planungskosten für den Neubau der Kfz-Zulassungsstelle in Höhe von 500.000 Euro. Hier fordern wir deutlich mehr Transparenz“. Jürgen Heinen (Grüne) schreibt in seinem Protokoll: „Jetzt geht es darum, mit Mut die Konturen einer krisenresilienten Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu entwerfen, die in der Lage sind, mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen umzugehen. Die Kreisverwaltung ist nach unserer Ansicht mit dem hier vorliegenden Haushalt einen wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen.“ Hans-Willy Troost (FDP) erklärte zum Haushaltsentwurf: „Die Themen Klimawandel, Mobilität, Daseinsfürsorge und wirtschaftliche Kontinuität werden zielgerichtet angegangen und umgesetzt. Wo Defizite vorliegen, wird die FDP-Fraktion in diesem Jahr mit Anträgen nachsteuern.“ Christoph Saßen (Die Linke) schrieb: „Dieser Haushalt hat Punkte, die wir mittragen könnten und Punkte, die wir nicht mittragen werden. Als Beispiel zu nennen sind da die nach wie vor und wohl auch zukünftig vorhandenen Elternbeiträge für die Teilnahme an der Kreismusikschule sowie Elternbeiträge für die Kita und die Kindertagespflege.“