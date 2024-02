Kulturausschuss Kreis Viersen Politik begrüßt Konzept für NS-Dokumentationsstelle

Dazu soll ein Beirat gegründet werden, der die Arbeit der Forschungseinrichtung begleitet. Die Kreisverwaltung hat in ihrem Konzept erste Vorschläge für die Besetzung dieses Gremiums unterbreitet. Als mögliche Mitglieder eines Beirates in Frage kommen Vertreter aus den neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden, von Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften oder Parteien und Gruppen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurdend. Dazu sollen Forschende in dem Gremium mitarbeiten, die in ähnlichen Einrichtungen oder mit entsprechendem Wissenschaftsschwerpunkt arbeiten.