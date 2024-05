Umwelt- und Klimaschutz im Kreis Viersen Nette bei Boisheim soll renaturiert werden

Der Netteverband plant die Renaturierung der ausgebauten Nette zwischen Viersen-Mauswinkel und Boisheim im Bereich heutiger Grünlandflächen. Dazu hat er bereits 2022 mit Landesförderung einen Uferstreifen erworben. Jetzt soll diese Maßnahme in diesem Jahr umgesetzt werden. Darüber will Kreisdezernent Röder am Mittwoch den Beirat der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen informieren. Hauptziel der Umbaumaßnahme ist die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL). Alle Mitgliedsstaaten der EU sind verpflichtet, bis 2015 und in Ausnahmefällen bis 2027 alle Gewässer in einen „guten ökologischen“ und „guten chemischen Zustand“ zu bringen. Diese Anforderungen sind bei weitem noch nicht erfüllt. Mit der Maßnahme an der Nette wird der dritte und letzte Bauabschnitt des naturnahen Gewässerabschnitts fertiggestellt, so dass die Nette im Bereich Mauswinkel zukünftig auf über 1,3 Kilometer Länge wieder in einem naturnahen Bett verläuft. Als weitere Planungsziele verfolgt der Netteverband, Auenlebensräume zu schaffen,und das Rückhaltevolumen bei höheren Wasserständen zu vergrößern. Allgemein soll so der Biotopverbund verbessert werden.