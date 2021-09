Die Kandidaten im Kreis Viersen für die Bundestagswahl : Britta Pietsch hat ein großes Herz für die öffentliche Hand

Kreis Viersen Vor der Bundestagswahl stellen wir die Kandidaten der verschiedenen Parteien vor, die sich um einen Sitz im Bundestag bewerben. In dieser Folge geht es um Britta Pietsch aus Viersen.

Was will Britta Pietsch für den Kreis Viersen erreichen? „Ich will die strukturellen Probleme der Pflege im Kreis Viersen lösen“, sagt sie. Der Bedarf an Kurzzeit-Pflegeplätzen übersteigt im Kreis Viersen deutlich das Angebot. Daneben setzt sie sich für die Ansiedlung einer stationären Reha-Klinik in Viersen-Süchteln ein, beispielsweise für Long-Covid-Patienten. „Dort kann die Stadt Viersen in landschaftlich reizvoller Umgebung ein personalintensives Unternehmen ansiedeln und so die Innenstädte beleben.“