Kreis Viersen stockt Personal auf : So gelingt der Führerschein-Umtausch

Kreis Viersen Bis zum 19. Januar müssen einige Jahrgänge ihre alten „Lappen“ gegen EU-Führerscheine tauschen. Damit das zu schaffen ist, bietet der Kreis Viersen eine Online-Antragsstellung an. Den alten Führerschein kann man behalten.

Zu finden ist der Online-Antrag auf der Internetseite des Kreises www.kreis-viersen.de. In das Suchfeld gibt man „Führerschein – Pflichtumtausch“ ein. Wenn man die entsprechende Seite ausgewählt hat, findet man unten auf dieser Seite den Begriff „Benötigte Formulare – Antrag online vorbereiten“. Wichtig ist, dass man den Original-Führerschein mitsenden muss. Er wird so schnell wie möglich zurückgeschickt mit dem Vermerk einer zweimonatigen Befristung. Der Rückversand dauere etwa eine Woche, teilte der Kreis Viersen mit. Wer genau in diesem Zeitraum von der Polizei angehalten werde, habe immer noch die Fahrerlaubnis. Es lasse sich schnell nachprüfen, dass der Führerschein auf dem Postweg zwecks Umtausch sei. Also: kein Problem. Diese Prozedur hat allerdings auch etwas Gutes: Man kann den „alten Lappen“ als Erinnerungsstück behalten, denn nach Ablauf der zwei Monate ist er nicht mehr gültig. Aber das Foto dürfte in den meisten Fällen Erinnerungen an Fahrschule und die damalige Zeit überhaupt wecken – schon wegen des Haarschnitts.

Bis man den neuen Führerschein, ein Dokument so groß wie eine Scheckkarte, in den Händen hält, vergehen rund zwei Wochen. Dafür müsse man sich jedoch für den Direktversand von der Bundesdruckerei an die eigene Postanschrift entscheiden. Andernfalls sende die Bundesdruckerei die Karte an die Führerscheinbehörde, also an den Kreis, von dort werde die Post an die eigene Anschrift weitergeleitet. Auf diesem Weg verzögere sich die Lieferung entsprechend, erklärte der Kreis. Übrigens: 30,40 Euro kostet der Umtausch.