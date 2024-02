Angebote im Kreis Viersen Diese Öffnungszeiten ändern sich wegen Karneval

In Brüggen ist das Rathaus Brüggen an Altweiber bis 10:30 Uhr geöffnet, der Bürgerservice nach Termin bis 10 Uhr. In Brüggen-Bracht gibt es keine Sprechstunden. Am Rosenmontag sind die Dienststellen geschlossen.

In Schwalmtal ist das Rathaus an Altweiber und Veilchendienstag jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet; an Rosenmontag ist es geschlossen.

In Niederkrüchten sind Rathaus und Bürgerservice am Altweiber-Donnerstag, ab 12 Uhr sowie am Rosenmontag geschlossen. Außerdem bleibt der Bürgerservice am Karnevalssamstag geschlossen.

Beim Kreis Viersen ist dessen Verwaltung am Altweiber-Donnerstag ab 11.11 Uhr nur eingeschränkt erreichbar. Am Rosenmontag ist sie einschließlich aller Einrichtungen geschlossen.