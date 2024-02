Bevölkerung im Kreis Viersen Nur leichtes Plus bei Einbürgerungen

Die meisten Einbürgerungen im Jahr 2022 verzeichnete die Stadt Viersen. Dort wurden 82 Frauen und Männer eingebürgert (2021: 84). Auf 40 Einbürgerungen kam die Stadt Willich (2021: 40). In Nettetal erhielten 38 Frauen und Männer die deutsche Staatsbürgerschaft (2021: 37). Deutlich gestiegen ist die Zahl der Einbürgerungen in Kempen. Dort bekamen 28 Menschen den deutschen Pass (2021: 14). 23 Einbürgerungen verzeichnete die Stadt Tönisvorst (2021: 24). Die Gemeinde Schwalmtal kam auf 17 Einbürgerungen (2021: 5). Elf Menschen wurden in Grefrath eingebürgert (2021: 2). In Niederkrüchten waren es sechs (2021: 12), ebenso in Brüggen (2021: 5).