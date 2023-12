Kreis Viersen Niersverband wird Phosphor-Vermarkter

Schwermetalle, Arzneimittelrückstände, Kunststoffreste: Klärschlamm aus der Abwasserbehandlung enthält viele Schadstoffe. Aber auch wertvolle Elemente. Zum Beispiel Phosphor. In den Kläranlagen des Niersverbandes fallen pro Jahr zwischen 55.000 und 62.000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr an. „Aktuell fährt der Niersverband täglich rund acht Lastwagen an Klärschlamm von den verschiedenen Kläranlagen ab“, berichtet Margit Heinz. Für die Transporte unterhält der Niersverband einen eigenen Fuhrpark. Der größte Anteil des Klärschlamms aus den Klärwerken des Niersverbandes wird derzeit in Braunkohlekraftwerken thermisch mitverwendet. Damit soll mittelfristig Schluss sein.