Energiewende im Kreis Viersen Ärger um Bürger-Info zu Windrädern in Niederkrüchten

Der Kreis Viersen hat Ende September dem Unternehmen MLK Consulting GmbH & Co.KG mit Sitz in Erkelenz, in einem vereinfachten Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, die Genehmigung für den Bau und Betrieb von zwei Windenergieanlagen in Niederkrüchten-Dam erteilt. Doch um die Informationsrechte der Bürger gibt es Ärger.