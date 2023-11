Energieversorger für Viersen, Niederkrüchten und Tönisvorst NEW erhöht Strompreis drastisch

Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag im Bundestag enthielt eine besonders schlechte Nachricht für Kunden des Energieversorgers NEW: Die Energiepreisbremse, mit der hohe Strom- und Gaspreise abgefedert werden, wird über den 31. Dezember 2023 hinaus nicht verlängert. Und just zum 1. Januar 2024 erhöht die NEW die Strompreise in der Grundversorgung um mehr als zehn Prozent — deutlich über den dann wegfallenden Preisdeckel hinaus.