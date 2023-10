Günstig einkaufen von Viersen bis Kempen Tipps für Outlets im und um den Kreis Viersen

Das Outletcenter im niederländischen Roermond hat auch am Feiertag Allerheiligen (1. November) bis 22 Uhr geöffnet. Neu eröffnen wird am 1. November etwa die Beauty-Marke „Rituals“. Adresse: Stadsweide 2, Roermond, Niederlande. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags/sonntags von 10 bis 21 Uhr. Das Parken kostet pro Tag fünf Euro pauschal, entweder am Parkplatz oder im benachbarten Parkhaus.