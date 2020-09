Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Corona: Neun Neuinfektionen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen meldet für Mittwoch neun neue Infektionen mit dem Coronavirus. Damit gelten 28 Personen kreisweit als aktuell infiziert. Insgesamt sind bis heute 1029 Fälle im Kreis bekannt geworden, 964 Personen davon sind bereits wieder genesen.

(hb) Dem Kreis Viersen sind am Mittwoch neun Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bekannt geworden. Aktuell gelten 28 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Bei sechs der heute gemeldeten Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen einer bereits positiv gemeldeten Person. Bei einem weiteren Fall handelt es sich um einen Reiserückkehrer. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bleibt weiterhin stabil bei sieben. Im Westkreis sind in der Gemeinde Brüggen zwei Menschen von 30 Fällen aktuell positiv getestet, in der Stadt Nettetal sind es vier von 97 Fällen, Niederkrüchten und Schwalmtal haben jeweils einen aktuell Infizierten, in Viersen sind es vier von 197 Fällen.