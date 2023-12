Statistik im Kreis Viersen Neues Kreismonitoring – im Wunderland der Diagramme

Was aber nützt die schönste Form, wenn der Inhalt nicht stimmt? Auch hier vermag das neue „Kreismonitoring“ nicht nur zu überzeugen, sondern zu begeistern. Weil es sich auch neuen Themen zuwendet. So enthält es erstmals die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen im Kreis Viersen. Dabei werden vor allem die Einteilung in Gewichtskategorien, der Impfstatus der Einschuljahrgänge 2013 bis 2022 sowie die Sprachkenntnisse der einzuschulenden Kinder beleuchtet. Neue Erkenntnisse gibt es auch im Themenbereich für Mobilität und Infrastruktur: 2023 liegt der Anteil der E- und Hybridfahrzeuge an allen zugelassenen Pkw bei 6,4 Prozent – und grafisch anspruchsvoll wird diese Zahl ins Verhältnis zu den Nachbarkreisen gesetzt.